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لضيوف الرحمن.. 7 نصائح عند التنقل بقطار المشاعر المقدسة

لضيوف الرحمن.. 7 نصائح عند التنقل بقطار المشاعر المقدسة
٠٥:١٩:٤٠ م، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قدمت وزارة الحج والعمرة عددًا من النصائح للحجاج عند التنقل باستخدام قطار المشاعر المقدسة حرصا على سلامتهم وراحتهم خلال أداء الفريضة.

وأضافت على صفحتها الرسمية على تويتر أنه يجب على ضيوف الرحمن عند استخدام القطار في التنقل الالتزام بالنصائح التالية:

-  اسأل عن أرقام المحطات التي سوف تستخدمها من أجل الوصول إلى وجهتك والعودة منها.

-  اتبع إرشادات مسؤولي تشغيل القطار.

-  لا تتردد في سؤال موظفي القطار عن أسهل طريقة من أجل الوصول إلى وجهتك.

-  احرص على استخدام المصاعد الكهربائية المخصصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة في حال انطباق الشروط عليك.

-  لا تحاول الصعود إلى القطار في حال امتلاء العربة.

-  التزم بالأوقات المحددة لك في استخدام القطار.

-  حافظ على “إسراره” ركوب القطار.

وأعلنت الخطوط الحديدية  بالمملكة “ سار”، عن مواعيد حركة قطار المشاعر، وتشمل المحطات كلاً من عرفات ومزدلفة ومنى.

وقامت سار خلال الأشهر الماضية بإجراء عمليات الصيانة والاختبار لجاهزية القطارات والمحطات وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تشغيل القطار بين محطاته التسع الموزعة بين المشاعر المقدسة وهي ثلاثٌ في كل من مشعر عرفات، ومشعر مزدلفة، ومشعر منى الذي تصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات.

الكلمات الدلالية:
الحجاج جسر الجمرات سار قطار المشاعر المقدسة موسم الحج

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