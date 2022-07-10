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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز
٠٥:٠٨:٢٩ م، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، ووالد الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز، وإخوة الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

الكلمات الدلالية:
أمير الرياض الأمير تركي بن سعود السعودية صلاة الميت

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