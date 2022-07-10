ما هي درجة الحرارة التي يجب تشغيل مكيف الهواء عليها؟

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عندما تكون هناك حرارة في الخارج، يسعى معظمنا للتبريد بسرعة، ويقوم الناس بتشغيل مكيف الهواء على درجة حرارة شديدة البرودة، مما يؤدي إلى ظهور خطر لحدوث انخفاض حرارة الجسم.

ومن أجل تجنب خطر الإصابة بالأمراض، يجب تبريد الغرفة بشكل تدريجي وتجنب درجات الحرارة المنخفضة جدا.

ومن أجل ذلك كشف كبير أخصائيي الرعاية الصحية الأولية في إدارة الصحة بموسكو، أندريه تياجيلنيكوف أنه يجب تشغيل مكيف الهواء في الحرارة لتبريد الغرفة إلى درجة حرارة على مستوى ما بين 20 و22 درجة.

وتابع:”عندما يكون الجو حارا بالخارج من الضروري اتخاذ إجراءات للتهدئة. لا يتكيف جسم الإنسان لتحمل درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، فإذا ارتفعت درجة حرارة الجسم حتى 40 درجة، فإن خطر الإصابة بضربة الشمس يتبعها”.