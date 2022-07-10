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«أيام التشريق».. لماذا سميت بهذا الاسم.. وماذا يتم فيها من النسك؟

«أيام التشريق».. لماذا سميت بهذا الاسم.. وماذا يتم فيها من النسك؟
٠٢:٣٤:١٤ م، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بدأت اليوم الأحد أول أيام التشريق الثلاثة والتي تبدأ في الحادي عشر من ذي الحجة، وتنتهي بمغيب شمس يوم الثالث عشر.

وفي هذه السطور نرصد لكم أبرز المعلومات عن أيام التشريق وقصة تسميتها بهذه الاسم ولماذا تسمى أيضا بيوم القر:

1- سميت بالتشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي.

2- كلمة التشريق في اللغة تعني تقديد اللحم، واللحم يقطع لأجزاء صغيرة، ويتم وضعه في الشمس لتجفيفه، وفي هذه الحالة يصبح اسم اللحم القديد، ويمنع ذلك تعفن اللحم وفساده حتى يتمكن الحجاج من الرجوع به معهم إلى بلدانهم.

3- اختفت عادة تشريق لحوم الأضاحي في مشعر منى، بعد ظهور أجهزة التبريد التي تجمد اللحوم وتحفظها من التعفن والفساد.

4- أيام التشريق يقضيها الحجاج بمشعر منى، وتعرف أيضاً بالأيام المعدودات.

5- يسمى أول أيام التشريق بيوم القر، وسُمي بذلك لأن الحاج يقرّ ويمكث فيه بمنى، يرمي الجمرات بدءاً من الجمرة الصغرى فالوسطى ثم الكبرى.

6- اليوم الثاني من أيام التشريق يعرف بيوم النفر الأول، وذلك لأن الحاج يجوز له أن يتعجل وينفر من منى بعد رمي جمرة العقبة الوسطى، والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، شريطة أن يكون الخروج من منى قبل غروب الشمس.

7- اليوم الثالث من أيام التشريق يعرف بيوم النفر الثاني، يرمي فيه غير المتعجلين الجمرات الثلاث قبل الخروج من منى، سُمِّي بذلك كدلالة على أن من تعجل ونفر من منى في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر أيضاً لا يكون عليه أي إثم.

 

 

 

الكلمات الدلالية:
الحج الحج والعمرة المملكة ايام التشريق

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