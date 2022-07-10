في أيام العيد.. أفضل طريقة لحفظ اللحوم من الفساد والتلوث (فيديو)

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وجه الأستاذ الدكتور عبدالعزيز العثمان، عدة توجيهات للوصول إلى أفضل طريقة لحفظ اللحوم، خاصة في أيام العيد وخصوصا مع ذبح الأضاحي ومحاولة البعض تحويل اللحم من حالة السخونة إلى البرودة السريعة.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نبه الدكتور العثمان، إلى أنه من الأشياء الخاطئة جدا هو غسل اللحم بالماء؛ مؤكدا أنه لا يجب غسل اللحم أبدا، بل اتركوه يجف شوي، ثم قطعوه قطع صغيرة، وضعوه في أكياس ثم في المبرد لمدة سبع ساعات، بعدها يمكنك تجميد اللحم.

وشدد الدكتور العثمان على أن اللحم والدجاج لا يغسل إلا قبل طبخه فقط؛ وذلك أن الماء والرطوبة يكونان سببا في زيادة البكتريا وتكاثرها؛ فأهم شيء في الذبائح هي:

1-ألا تغسل بالماء.

2- تترك لتجف وحدها.

3- قم بتبريدها لمدة خمس أو سبع ساعات.

4- يتم بوضعها في الفريزر لتتم عملية التجميد وهي على حالة طيبة فتستمر معك أشهر طويلة.