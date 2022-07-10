طرق الوقاية من «التلبك المعوي» في العيد

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أن العيد ولكونه سببا في التجمعات العائلية؛ فقد تكون كثرة الطعام سبباً في التلبك المعوي.

وفي إنفوجراف نشرته الوزارة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ أوضحت الوزارة كيفية على كيفية الوقاية من التلبك المعوي.

التلبك المعوي:

هو اضطرابات وتشجنات تصيب الجهاز الهضمي بعد الأكل أو الشرب، لا تستمر طويلا ولا تسبب خطرا.

أعراضه:

ـ حرقة في المعدة

ـ تجشؤ وغازات

ـ الإمساك

ـ ألم في البطن

ـ الشعور بالغثيان أو الامتلاء أو الانتفاخ

ـ الشعور بمذاق مر وحار في الفم

الوقاية منه:

ـ تجنب الإفراط في تناول الطعام

ـ ابتعد عن التدخين

ـ كُلْ بهدوء

ـ لا تستلقي مباشرة بعد الأكل

ـ تجنب الأطعمة الدهنية والحارة

ـ لا تمارس الرياضة بمعدة ممتلئة

ـ قلل من الكافيين والشوكلاتة والمشروبات الغازية