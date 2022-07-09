الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة أول أيام التشريق 11 ذي الحجة
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محليات

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة أول أيام التشريق 11 ذي الحجة

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة أول أيام التشريق 11 ذي الحجة
٠١:٢٣:٠٧ ص، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 11 ذي الحجة 1443 هجرية أول أيام التشريق، الموافق 10 يوليو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:19

المدينة – 4:11

الرياض – 3:42

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:27

الرياض – 11:59

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:43

المدينة – 3:49

الرياض – 3:22

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:07

المدينة – 7:14

الرياض – 6:46

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة –  8:44

الرياض – 8:16

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:22 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.

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