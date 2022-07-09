مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة أول أيام التشريق 11 ذي الحجة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 11 ذي الحجة 1443 هجرية أول أيام التشريق، الموافق 10 يوليو 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:19
المدينة – 4:11
الرياض – 3:42
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:27
الرياض – 11:59
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:43
المدينة – 3:49
الرياض – 3:22
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:07
المدينة – 7:14
الرياض – 6:46
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:37
المدينة – 8:44
الرياض – 8:16
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:22 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.