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تعرض لأزمة أثناء أداء المناسك.. “الصحة” تنقذ حياة حاج ألماني بـ”الكبسولة القلبية”

تعرض لأزمة أثناء أداء المناسك.. “الصحة” تنقذ حياة حاج ألماني بـ”الكبسولة القلبية”
٠١:١٦:٥٠ ص، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تمكنت بفضل الله الكوادر الطبية في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة من إنقاذ حياة حاج إثر تعرضه لأزمة قلبية، وتم دعم قلب الحاج الألماني ب”الكبسولة القلبية” لتنظيم ضربات القلب.

وأشارت “الصحة” إلى أن المدينة الطبية بدأت في توفير الكبسولة القلبية خلال السنوات الأخيرة لعلاج حالات القلب التي تستدعي تركيبها.

وأضافت أن فريق القسطرة الكهربائية ونظم القلب في مركز القلب يقوم بزراعة منظم ضربات القلب، وهو عبارة عن كبسولة صغيرة دون كيابل أو أسلاك، تتم زراعته في البطين الأيمن من خلال قسطرة قلبٍ تداخلية.

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يُذكر أن “الكبسولة القلبية” تعمل على تنظيم ضربات القلب وتفادي حدوث تباطؤ في ضربات القلب وتفادي حدوث توقف للقلب، وتعدّ تكلفة الكبسولة القلبية عالية، فيما تقدمها الصحة للمرضى من ضيوف الرحمن مجانًا.

الكلمات الدلالية:
إنقاذ حياة حاج الصحة الكبسولة القلبية وزارة الصحة

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