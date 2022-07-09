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فيديو مؤثر.. طفل يهتف في المسجد الحرام “لبيك اللهم لبيك”

فيديو مؤثر.. طفل يهتف في المسجد الحرام “لبيك اللهم لبيك”
٠١:١٤:٢٤ ص، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لطفل لم يتجاوز الثالثة من العمر، يطوف الكعبة محمولاً على كتفي والده.

وأظهر مقطع الفيديو الطفل وهو يهتف “لبيك اللهم لبيك..لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك”.

وأشاد كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالطفل، داعين الله أن يجعله من عباده الطائعين، وأثنوا على تربية والديه له وحرصهما على تنشئته على الإسلام.

وبدأت وفود حجاج هذا العام بطواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعّلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

كانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة.

الكلمات الدلالية:
الكعبة المسجد الحرام طواف الإفاضة مكة

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