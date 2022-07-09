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“الداخلية”: إطلاق المنصة الوطنية للإنذار المبكر

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“الداخلية”: إطلاق المنصة الوطنية للإنذار المبكر

“الداخلية”: إطلاق المنصة الوطنية للإنذار المبكر
٠١:١٩:٠٦ ص، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المنصة الوطنية للإنذار المبكر.

وتعمل المنصة في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، لتحذير المواطنين والسكان من المخاطر وإبلاغهم بما يجب اتخاذه من إجراءات لسلامتهم وحمايتهم.

ومن خلال المنصة الوطنية للإنذار المبكر، يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات وهي:

1- بث الرسائل التحذيرية إلى كافة الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة.

2- بث الرسائل التحذيرية عبر مناطق المملكة كافة.

3- تحديد المنطقة الجغرافية المستهدفة، لتحذير سكانها بوجود حالة طارئة.

وتعتبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ إضافة جديدة لمنظومة الخدمات الأمنية لوزارة الداخلية، لمواكبة أحدث المستجدات التقنية، وتوظيفها لما يحقق أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني المنصة الوطنية للإنذار المبكر حالات الطوارئ وزارة الداخلية

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