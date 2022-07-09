الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“شؤون الحرمين” توضح المدة الزمنية لقضاء طواف الإفاضة ليوم عيد الأضحى
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“شؤون الحرمين” توضح المدة الزمنية لقضاء طواف الإفاضة ليوم عيد الأضحى

“شؤون الحرمين” توضح المدة الزمنية لقضاء طواف الإفاضة ليوم عيد الأضحى
٠١:٢٩:٠٥ ص، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المدة الزمنية لقضاء طواف الإفاضة ليوم السبت الموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1443 هجرية.

وشارك حساب “رئاسة شؤون الحرمين” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “انفوجراف” يعرض المدد الزمنية لطواف الإفاضة خلال اليوم.

موضحة أن متوسط الطواف بالصحن بلغ 29 دقيقة، وفي الدور الأرضي 45 دقيقة، وفي الدور الأول بلغ 43 دقيقة، وفي السطح 40 دقيقة، ليبلغ متوسط طواف الإفاضة 41 دقيقة.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، استقبلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، متمثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، حجاج بيت الله الحرام بعد قدومهم الى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة بـ 15 ألف هدية.

وأضاف مدخلي أن الهدايا اشتملت على الورود والفل والياسمين والسجادات والمباخر والحلويات، بمشاركة مساعدي المدير العام، محمد بن مشهور المنعمي، ومشعل بن عمرو الجعيد.

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الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام شؤون الحرمين طواف الإفاضة مكة المكرمة موسم الحج

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