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“السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد 246 ميجاوات.. واستقرار كامل للخدمة

“السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد 246 ميجاوات.. واستقرار كامل للخدمة
١٢:٤٢:٤٣ ص، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الخدمة الكهربائية في منى أول أيام عيد الأضحى المبارك لم تسجل أي انقطاعات على الشبكة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها أداء الشبكة على مدار الساعة.

وبينت “السعودية للكهرباء” أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، تسير وفق ما هو مخطط له، وأن الأحمال المسجلة أول أيام العيد في منى بلغت (246 ميجاوات)، ولا يزال المتخصّصون بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة يراقبون شاشات الأحمال.

وأضافت الشركة أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، لا سيما أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات.

وتشمل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة.

يتم ذلك من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، من خلال 46 مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة ومصادر تغذية احتياطية، وفقاً لخطط أعدت مسبقا.

 

الكلمات الدلالية:
الشركة السعودية للكهرباء المشاعر المقدسة عيد الأضحى موسم الحج

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