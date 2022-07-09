وزير أوقاف الأردن: المملكة رائدة ومتفردة في علم إدارة الحشود (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

قال وزير الأوقاف الأردني د. محمد الخلايلة، إن المملكة رائدة ومتفردة في علم إدارة الحشود، الذي أصبح يُدرّس في جميع دول العالم اليوم.

وأشاد الخلايلة، في مداخلة هاتفية لقناة السعودية، بتعامل مؤسسات المملكة في موسم الحج، بدءًا من البعثات الإدارية منذ دخول الحاج إلى مغادرته، والجهات التنظيمية التي تشرف على تيسير كافة السبل بأمور الحج وضمان سلامة وأمن الحجاج والعودة إلي بلادهم سالمين معافين.

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وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أمس الجمعة، أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ (899.353) حاجًّا وحاجة، منهم (779.919) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (119.434) حاجًّا من مواطنين ومقيمين.

وأوضحت الهيئة – في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1443هـ، التي أوردتها وكالة الأنباء (واس) – أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (486.458) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (412.895) حاجَّةً.

وأشار إلى أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت (21.4٪)، أما نسبة حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (53.8٪)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (13.2٪)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا (11.6٪)، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (738.680) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (35.210) حاجٍ عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (6.029) حاجًّا.