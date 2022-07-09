السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وزير أوقاف الأردن: المملكة رائدة ومتفردة في علم إدارة الحشود (فيديو)
غربة تتلاشى خلف أستار الكعبة.. المسجد الحرام يتحول إلى وطن يجمع باكستانيًا ونجله (فيديو)
عندما ينتقل البر من الآباء إلى الأبناء.. العم سالم يحج عن ابنه الشهيد فهد (فيديو)
«الخثلان»: صيام أيام التشريق محرّم إلا في حالة واحدة (فيديو)
بالتفاصيل.. الجوازات تُصدر 26 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الحج
حجاج: “كل همّ يُنسى عند رؤية الكعبة” ويوجهون الشكر للمملكة (فيديو)

أحدث الأخبار

وزير أوقاف الأردن: المملكة رائدة ومتفردة في علم إدارة الحشود (فيديو)

وزير أوقاف الأردن: المملكة رائدة ومتفردة في علم إدارة الحشود (فيديو)
١١:٠٤:٤٣ م، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

قال وزير الأوقاف الأردني د. محمد الخلايلة، إن المملكة رائدة ومتفردة في علم إدارة الحشود، الذي أصبح يُدرّس في جميع دول العالم اليوم.

وأشاد الخلايلة، في مداخلة هاتفية لقناة السعودية، بتعامل مؤسسات المملكة في موسم الحج، بدءًا من البعثات الإدارية منذ دخول الحاج إلى مغادرته، والجهات التنظيمية التي تشرف على تيسير كافة السبل بأمور الحج وضمان سلامة وأمن الحجاج والعودة إلي بلادهم سالمين معافين.

اقرأ أيضًا:

متحدث الحج: اكتمال مرحلة الإفاضة من مشعر عرفات إلى مزدلفة في 4 ساعات

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أمس الجمعة، أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ (899.353) حاجًّا وحاجة، منهم (779.919) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (119.434) حاجًّا من مواطنين ومقيمين.

وأوضحت الهيئة – في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1443هـ، التي أوردتها وكالة الأنباء (واس) – أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (486.458) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (412.895) حاجَّةً.

وأشار إلى  أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت (21.4٪)، أما نسبة حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (53.8٪)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (13.2٪)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا (11.6٪)، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (738.680) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (35.210) حاجٍ عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (6.029) حاجًّا.

الكلمات الدلالية:
ادارة الحشود الاردن الحج المملكة مكة

مواد ذات صلة

المزيد
مواطن يستوقف محافظ الخرج ليشتكي من إهمال مستشفى الملك خالد (فيديو)

مواطن يستوقف محافظ الخرج ليشتكي من إهمال مستشفى الملك خالد (فيديو)

منذ 5 سنوات
«جدة تبتهج».. خادم الحرمين يتصدر الترند فور وصوله جدة

«جدة تبتهج».. خادم الحرمين يتصدر الترند فور وصوله جدة

منذ 3 أشهر
القطيف.. مجهول يطلق النار على وافد آسيوي في “تاروت”

القطيف.. مجهول يطلق النار على وافد آسيوي في “تاروت”

منذ 8 سنوات
بعد عدة عمليات جراحية.. إنقاذ حياة «حاج» سقط من الدور العاشر بأحد أبراج مكة

بعد عدة عمليات جراحية.. إنقاذ حياة «حاج» سقط من الدور العاشر بأحد أبراج مكة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *