«الخثلان»: صيام أيام التشريق محرّم إلا في حالة واحدة (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم صيام أيام التشريق.

وقال إن صيام أيام التشريق محرم إلا في حالة واحدة يجوز فيها الصيام، وهي في حق المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي أو لم يستطع دفع ثمن الهدي.

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وأضاف “هذا يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام التي في الحج، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر”.

وتابع الخثلان أن مَنْ عداه يحرم عليه أن يصوم أيام التشريق.