عندما ينتقل البر من الآباء إلى الأبناء.. العم سالم يحج عن ابنه الشهيد فهد (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

ضرب أحد الآباء أروع الأمثلة في بر الوالدين لأبنائهم، بعدما حج هذا العام عن ابنه الشهيد الذي قدم حياته فداء لدينه ووطنه.

العم سالم، بحسب تقرير لقناة السعودية، حج عن ولده الشهيد فهد، قائلاً: “ابني الشهيد كان شجاعًا وكان لا يخشى الموت دفاعًا عن دينه ووطنه، وكان يقول لي يا أبي والله ما أخشى الموت على نفسي وإنما على زملائي.. رحمه الله”.

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ووصل صباح الخميس الثامن من شهر ذي الحجة آخر دفعات حجاج أسر شهداء الواجب، قادمين من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى حجاج جمهوريتي باكستان وطاجكستان المستضافين ضمن البرنامج، إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة جوار الحرم المكي الشريف.

ونقل الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله التويجري، المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج و العمرة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وإقامة سعيدة.