بالتفاصيل.. الجوازات تُصدر 26 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الحج

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة (26) قرارًا إداريًا بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج.

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وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل، وذلك حتى 10/ 12/ 1443هـ.

يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.