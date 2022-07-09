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بالتفاصيل.. الجوازات تُصدر 26 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الحج

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بالتفاصيل.. الجوازات تُصدر 26 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الحج

بالتفاصيل.. الجوازات تُصدر 26 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الحج
١٠:٢٩:٥٩ م، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة (26) قرارًا إداريًا بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج.

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وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل، وذلك حتى 10/ 12/ 1443هـ.

يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

الكلمات الدلالية:
الجوازات المديرية العامة للجوازات قرارات إدارية

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