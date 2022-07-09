غربة تتلاشى خلف أستار الكعبة.. المسجد الحرام يتحول إلى وطن يجمع باكستانيًا ونجله (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تحول المسجد الحرام إلى وطن بالنسبة لعامل باكستاني، وتلاشت غربته عن بلاده خلف أستار الكعبة المشرفة.

وتمضي السنوات ويشاء القدر أن يكون هذا المكان لقاء بفلذة الكبد وليس غربة الفراق..

سردار علي، 52 عامًا، بحسب تقرير قناة الإخبارية، يعمل في خدمة المسجد الحرام منذ 24 عامًا، ووصل لمكانة الإشراف على العمال، هو ومن بينهم ابنه نصر الله الذي التحق بالعمل معه في خدمة المسجد الحرام منذ 3 سنوات.

ويقول سردار إنه مسلم، ويعتبر الكعبة هي أفضل مكان له في العالم، وفي مخيلته أن المسجد الحرام بالنسبة له هو بمثابة الجنة على الأرض.

ولا يكتفي “سردار” بعمل التنظيف؛ لكنه ومجموعته يقدمون الإجابات على تساؤلات الزوار وكذلك الإرشادات العامة.