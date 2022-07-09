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«شؤون الحرمين» تقدم 15 ألف هدية احتفاء بضيوف الرحمن في طواف الإفاضة

«شؤون الحرمين» تقدم 15 ألف هدية احتفاء بضيوف الرحمن في طواف الإفاضة
١٠:٠٦:٤٩ م، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استقبلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، متمثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، حجاج بيت الله الحرام بعد قدومهم الى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة بـ 15 ألف هدية.

وأوضح مدير عام للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، جنادي بن علي مدخلي، أن هذا الاحتفاء بضيوف الرحمن يأتي ضمن حملة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها العاشر  بعنوان “الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة”.

وأضاف مدخلي أن الهدايا اشتملت على الورود والفل والياسمين والسجادات والمباخر والحلويات، بمشاركة مساعدي المدير العام، محمد بن مشهور المنعمي، ومشعل بن عمرو الجعيد.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، المهندس أمجد الحازمي، سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

ومن جانبهم، عبر الحجاج في حديث لهم عن عميق شكرهم وامتنانهم لكل ما يقدم لهم من خدمات جليلة وتسهيلات عظيمة داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن والإسلام والمسلمين.

 

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الكلمات الدلالية:
شؤون الحرمين طواف الإفاضة موسم الحج هدايا للحجاج

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