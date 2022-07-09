متحدث الحج: اكتمال مرحلة الإفاضة من مشعر عرفات إلى مزدلفة في 4 ساعات

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، اليوم السبت، اكتمال مرحلة مهمة من مراحل الحج وهي مرحلة الإفاضة من مشعر عرفات إلى مزدلفة، باستخدام الأنماط المختلفة لعملية التفويج من النقل الترددي وقطار المشاعر المقدسة والنقل العام.

وأضاف أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في هذه العملية، من خلال اكتمال منظومة النقل خلال 4 ساعات مع عدم تسجيل أي حالة ازدحام أو تكدس، مؤكدًا أن الحجاج ينعمون بجميع الخدمات المقدمة لهم في مشعر منى.

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وتابع أن عملية التفويج تمت باستخدام الجداول التقنية والزمنية بمنظومة حديثة لتفويج رمي جمرة العقبة الأولى التي أتمها الحجاج، ومن ثم عملية الإفاضة من مشعر منى إلى المسجد الحرام من خلال استحداث 5 مسارات رئيسية للنقل الترددي لنقل جميع الحجاج من تلك المسارات إلى المسجد الحرام وأداء طواف الإفاضة.

ولفت إلى البدء في عملية تفعيل الخطط التنفيذية والآليات لعملية التفويج لأداء طواف الوداع الذي حدد يوم 12 و13 من شهر ذي الحجة للحجاج من داخل المملكة ويوم 14 للحجاج من الخارج لأداء الطواف واكتمال برنامجهم، سواء للتوجه إلى المدينة المنورة لاستكمال بقية الأيام حسب المدة المحددة، أو التوجه إلى منافذ الخروج للعودة إلى بلدانهم سالمين غانمين.

وقال إن مركز التواصل والرقم الموحد لدى وزارة الحج والعمرة استقبل أكثر من 200 ألف اتصال من استفسارات لضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات واللغات.