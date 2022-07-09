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مشهد مهيب.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة (فيديو)

مشهد مهيب.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة (فيديو)
٠٩:٣١:٣٢ م، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

في منظر تقشعر له الأبدان، نشرت قناة الإخبارية فيديو لحجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون طواف الإفاضة.

وبدأت وفود حجاج هذا العام بطواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعّلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

كانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة.

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الحج الحجاج طواف الافاضة مكة

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