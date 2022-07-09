حجاج: “كل همّ يُنسى عند رؤية الكعبة” ويوجهون الشكر للمملكة (فيديو)

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عبّر حجاج عن سعادتهم وفرحتهم بالتمكن من أداء فريضة الحج وحضور الموسم هذا العام 1443 هجرية، وقدموا الشكر إلى قيادة المملكة، وكل القائمين على خدمة ضيوف الرحمن.

وفي لقاء أجرته قناة “السعودية”، قال حاج من جمهورية مصر العربية إنه ما من أحد يأتي إلى الحج إلا بدعوة من الله سبحانه وتعالى، ووجه الحاج الشكر إلى المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشاد الحاج بالمجهودات التي يقوم بها المنظمون والمشرفون على الحجاج، مؤكدًا أن المملكة أرض الخير والكرم، داعيًا الله تعالى أن يديم عليها نعمه وفضله.

وأعرب حاج من دولة سوريا، عن سعادته الغامرة بقدومه إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج، وقال إنه شعور لا يوصف وفرحة كبيرة أن يشاهد الإنسان المسجد الحرام ويشاهد الكعبة المشرفة، داعيًا الله أن يمكن جميع الراغبين في الحج من نيل أملهم.

فيما أشار أحد الحجاج إلى مشاعر الراحة والأمن والطمأنينة التي تنتاب الحاج عند وصوله إلى الأراضي المقدسة، مضيفًا أن “كل هم ينسى عند رؤية بيت الله الحرام”.

وقال الحاج: “أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يبارك لهم فيما قدموا وفيما سخروا لحجاج بيت الله الحرام ولخدمة ضيوف الرحمن”.