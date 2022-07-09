السِّبح وماء زمزم.. 5 هدايا يحرص الحجاج على شرائها قبل العودة لأوطانهم (صور)

تواصل- فريق التحرير

بعد أداء فريضة الحج وقبل عودتهم إلى بلادهم يحرص الحجاج على شراء الهدايا للأهل والأصحاب، الذين يأتون لزيارتهم والمباركة لهم على أداء المناسك.

الهدايا من العادات القديمة المرتبطة بالحج لما تحمله من رمزية وقيمة المكان الذي قدمت منه، وتتنوع الهدايا ما بين ماء زمزم والسّبح اليدوية والبخور أو الأقمشة وسجادات الصلاة.

وتسجل أسواق مكة المكرمة تهافت حجاج بيت الله الحرام على المحال التجارية لشراء الهدايا، وحرص ضيوف الرحمن على تخليد رحلتهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بشراء ما يستطيعون حمله من هدايا لأقاربهم وأحبابهم، ومن أبرز الأشياء التي يحرصون على شرائها:

المصاحف

تُعتبر المصاحف من أكثر الهدايا التي يحرص الحجاج على شرائها لذويهم، حيث تتوفر في الأسواق أشكال من المصاحف المُزينة والمطرزة لتكون بهذا هدية أنيقة وذات قيمة.

سجادات الصلاة

تُعتبر المصاحف، والسبح، وسجادات وملابس الصلاة، من أكثر الهدايا التي يحرص الحجاج على شرائها لذويهم، حيث تتوفر في الأسواق أشكال من المصاحف المُزينة والمطرزة لتكون بهذا هدية أنيقة وذات قيمه، كما تُعد السبح ذات الأحجار الكريمة من أكثر السلع مبيعًا في أسواق مكة والمدينة التي يرتادها الحجاج، إضافة “للسواك” وسجادات وملابس الصلاة، وقد يجمع البعض كل هذه المقتنيات في صندوق واحد مزين بطريقة جميلة ومبتكرة.

السبح والسواك

السبح ذات الأحجار الكريمة من أكثر السلع مبيعًا في أسواق مكة والمدينة، إضافة للسواك.

الملابس البيضاء

تُعتبر ملابس الصلاة، من أكثر الهدايا التي يحرص الحجاج على شرائها لذويهم، حيث شكل الجلباب الأبيض الذي يرتديه الكثيرون خاصة أيام الجمعة والأعياد.

ماء زمزم

ماء زمزم من الهدايا التي لا ينساها الحجاج لدى زيارتهم مكّة، وقد كان الحجّاج قبل 20 عامًا يحملون معهم زجاجات فارغة لتعبئتها بالمياه.