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وزير الصحة يتفقد أحوال الحجاج بمستشفيات المشاعر: نحن هنا لخدمتكم (فيديو)
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صحة

وزير الصحة يتفقد أحوال الحجاج بمستشفيات المشاعر: نحن هنا لخدمتكم (فيديو)

وزير الصحة يتفقد أحوال الحجاج بمستشفيات المشاعر: نحن هنا لخدمتكم (فيديو)
٠٥:٤٧:٢٠ م، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

تفقد وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، أحوال الحجاج في مستشفيات المشاعر، وشدد على أنهم بعون الله سيكملون أداء المناسك، ولن يكون المرض أبدًا عقبة في أداء المناسك.

وأكد الوزير، في فيديو بثته قناة الإخبارية، أن الأطباء وجميع الفريق الطبي هنا لخدمتكم واستكمال أداء المناسك، لافتًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

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كان الوكيل المساعد لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة، د. فيصل الدهمشي، قال إن موسم حج هذا العام شهد تقديم العديد من الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح الدهشمي، في مداخل مع قناة الإخبارية، أن الوزارة أجرت 9 عمليات قلب مفتوح و155 عملية قسطرة قلبية وأكثر من 345 جلسة غسيل كلوي للحجاج وحالة ولادة واحدة.

الكلمات الدلالية:
الحجاج الصحة مستشفيات المشاعر وزير الصحة

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