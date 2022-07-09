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استشاري: 4 مخاطر للإفراط في تناول اللحوم أيام العيد
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صحة

استشاري: 4 مخاطر للإفراط في تناول اللحوم أيام العيد

استشاري: 4 مخاطر للإفراط في تناول اللحوم أيام العيد
٠٥:٣٠:٥٢ م، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الإفراط في تناول اللحوم الحمراء في عيد الفطر.

وقال النمر، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: إن من مخاطر الإكثار من اللحوم الحمراء ما يلي:

١.يرفع الدهون الثلاثية.

٢.يزيد الكوليسترول.

٣.يزيد ملح اليوريك.

٤.يزيد هجمات النقرس في المفاصل.

وأضاف النمر، في تغريدة أخرى “ينصح مرضى القلب عموماً باجتناب الدهون الحيوانية المشبعة والدهون المتحولة والإكثار من الخضروات والفواكه وأكل اللحوم البيضاء قليلة الكوليسترول مثل الأسماك وصدر الدجاج ولحم الحاشي”.

الكلمات الدلالية:
اللحوم اللحوم الحمراء خالد النمر عيد الأضحى

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