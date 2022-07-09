مشهد مهيب.. آلاف المسلمين يؤدون صلاة عيد الأضحى في بريطانيا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

أدى آلاف المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك في بريطانيا، في الساحات والشوارع، حيث لا تكفي المساجد الحشود الهائلة من المقبلين على صلاة العيد.

وأظهر الفيديو آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في مشهد مهيب ومؤثر.

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وأدى المسلمون حول العالم، صباح السبت، صلاة عيد الأضحى، في عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، وتشابهت مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حول العالم، رغم اختلاف الثقافات والعادات، فعجت المساجد بالمصلين المكبرين، وامتلأت الأسواق بالأضاحي، وازدانت الشوارع والطرقات بالزينة، وسط فرحة الأطفال بملابس العيد الجديدة.