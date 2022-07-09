السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
رجال الأمن يساعدون حاجًا كفيفًا عند جمرة العقبة (فيديو)
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الفيديو

رجال الأمن يساعدون حاجًا كفيفًا عند جمرة العقبة (فيديو)

رجال الأمن يساعدون حاجًا كفيفًا عند جمرة العقبة (فيديو)
٠٥:٤٥:٢٨ م، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الهمة العالية لرجال الأمن والتفاني وصدق النوايا والإخلاص والتنافس في خدمة ضيوف الرحمن.

ويظهر الفيديو حاجًا كفيفًا عند جمرة العقبة، صباح اليوم، يساعده رجال الأمن برمي الجمرات ويوجهونه بالطريقة الصحيحة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية من فيديو “عكاظ”.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا، على نطاق واسع، مع الفيديو الذي برهن على مدى الاهتمام بخدمة الحاج من قبل جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن وعلى جميع الأصعدة.

فيما تستمر قوات أمن الحج في متابعة تنفيذ الخطط الأمنية لموسم الحج، وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، أن الجهات الأمنية مستمرة في الطوق الأمني حتى نهاية موسم الحج.

 

الكلمات الدلالية:
جمرة العقبة حاج كفيف رجال الأمن موسم الحج

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