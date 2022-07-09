شاهد بكاء الشيخ علي الحذيفي في صلاة الفجر بعد ساعات من وفاة والدته

تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للشيخ علي الحذيفي، خطيب وإمام المسجد النبوي، وهو يؤم الناس في صلاة فجر اليوم السبت بثبات عجيب، حتى وصل إلى قوله تعالى﴿يَا أَيَّتُها النَّفسُ المطمئنةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضيةً مَرْضيَّةً فَادْخلي في عبادي وَادْخلي جنتي﴾، عندها بدأ في البكاء.

وقال عدد كبير من أصدقاء وتلاميذ الشيخ، عبر حساباتهم على تويتر، إن صلاة الشيخ الحذيفي وبكاءه يأتي بعد ساعات من وفاة والدته والصلاة عليها.

وفي خطبة الجمعة أمس، أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي المسلمين بتقوى الله، وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أن هذا اليوم من الأيام الجليلة وساعاته أشرف الساعات، فهو يوم تقترب فيه الأرض من السماء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمُ المَلَائِكَةَ، فيَقولُ ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ), وقال صلى الله عليه وسلم (ما رُؤِيَ الشيطانُ يومًا؛ هو فيه أَصْغَرُ، ولا أَدْحَرُ، ولا أَحْقَرُ، ولا أَغْيَظُ منه يومَ عرفةَ، وما ذاك إلا لِمَا يَرَى من تَنَزُّلِ الرحمةِ وتَجَاوُزِ اللهِ تعالى عن الذنوبِ العِظَامِ إلا ما كان من يومِ بَدْرٍ، فقيل: وما رَأَى من يومِ بَدْرٍ؟ فقال: إنه قد رَأَى جبريلَ وهو يَزَعُ الملائكة) .