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منوعات

«ناقة» تتقن الفطرة في الحفاظ على الموارد.. تفتح وتغلق الصنبور للشرب (فيديو)

«ناقة» تتقن الفطرة في الحفاظ على الموارد.. تفتح وتغلق الصنبور للشرب (فيديو)
٠٤:٥٣:٣٦ م، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لناقة تتقن الفطرة بالحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر.

وظهرت الناقة في المقطع المتداول، تفتح الصنبور للشرب وتغلقه بعد الانتهاء من الشرب لمنع هدر الماء.

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وعلق د. فهد الخضيري، أستاذ وعالم الأبحاث في مجال المسرطنات، على المقطع بقوله “كلما حافظت على الموارد ستستفيد منها لاحقاً”.

وأضاف “سبحان الله!.. بهيمة تتقن الفطرة الإلهية في الحفاظ على الموارد، وتتقن الاستخدام الأمثل للموارد، فتشرب وتستفيد من الموارد الطبيعية ثم تغلق الصنبور حفاظاً على الموارد المائية من النضوب، وتوفيراً للموارد الطبيعية لكي تجدها في المرة الثانية”.

الكلمات الدلالية:
الموارد الطبيعية فهد الخضيري ناقة ناقة تغلق الصنبور

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