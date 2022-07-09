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الشيخ الخثلان يوضح الصيغة المشروعة عند ذبح الأضحية (فيديو)
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الشيخ الخثلان يوضح الصيغة المشروعة عند ذبح الأضحية (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح الصيغة المشروعة عند ذبح الأضحية (فيديو)
٠٥:١٣:١٦ م، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الصيغة المشروعة عند ذبح الأضحية.

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وقال الشيخ الخثلان، إن أهم شيء عند الذبح أن يذكر اسم الله، وهذه قد شددت النصوص فيها كثيرًا، والله تعالى يقول {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}.

وأضاف الشيخ سعد الخثلان “فلا بد من ذكر اسم الله، ويقال باسم الله من غير زيادة الرحمن الرحيم، ويستحب أن يزيد مع البسملة التكبير فيقول باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه أضحية عن وعن والدي أو عن فلان”.

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