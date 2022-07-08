السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. متى نسمح للطفل بمشاهدة ذبح الأضحية؟.. أستاذ جامعي يجيب
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محليات

بالفيديو.. متى نسمح للطفل بمشاهدة ذبح الأضحية؟.. أستاذ جامعي يجيب

بالفيديو.. متى نسمح للطفل بمشاهدة ذبح الأضحية؟.. أستاذ جامعي يجيب
٠١:٥٠:٢٣ ص، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

كشف الدكتور نايف القرشي عن الموعد والتوقيت الأفضل للسماح للأطفال بمشاهدة ذبح الأضاحي.

وقال القرشي، إنه يختلف الطفل الذي يعيش في الأرياف عن البادية عن المدينة، لكن هناك أمر مهم يجب الحرص عليه وهو تهيئة الطفل لهذا الأمر.

وأوضح القرشي أن التهيئة تكون من سن 6 – 9 سنوات، فليس من المعقول أن يصحو الطفل في يوم من الأيام على منظر الدماء فتلازمه الكوابيس والصدمات، لا بد من تهيئته لهذا الأمر عبر هذه الإجراءات:

 

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الاضاحي ذبح الاضحية عيد الاضحى مشاهدة الأطفال للأضاحى

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