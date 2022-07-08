بالفيديو.. متى نسمح للطفل بمشاهدة ذبح الأضحية؟.. أستاذ جامعي يجيب

تواصل- فريق التحرير

كشف الدكتور نايف القرشي عن الموعد والتوقيت الأفضل للسماح للأطفال بمشاهدة ذبح الأضاحي.

وقال القرشي، إنه يختلف الطفل الذي يعيش في الأرياف عن البادية عن المدينة، لكن هناك أمر مهم يجب الحرص عليه وهو تهيئة الطفل لهذا الأمر.

وأوضح القرشي أن التهيئة تكون من سن 6 – 9 سنوات، فليس من المعقول أن يصحو الطفل في يوم من الأيام على منظر الدماء فتلازمه الكوابيس والصدمات، لا بد من تهيئته لهذا الأمر عبر هذه الإجراءات: