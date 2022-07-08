6 مهام.. نادي الهلال يعلن بدء أعمال مؤسسته الخيرية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

أعلن نادي الهلال بدء أعمال مؤسسة الهلال الخيرية، والتي قرر مجلس الإدارة إنشاءها لتتولى العمل الخيري والتطوعي للنادي على نطاق المملكة.

وأعلن حساب نادى الهلال على “تويتر”، أن ذلك سيتم من خلال تخصيص إيرادات ثابتة للمؤسسة من إيرادات النادي وعائدات الجماهير ليكون العمل الخيري تكامليًا بين النادي وشركائه وجماهيره.

وأوضح النادي أن الجمعية ستسهم في 6 مهام واضحة وهي:

1- استدامة العمل الخيري للنادي على مستوى مؤسساتي.

2-تعزيز أدوار النادي في المسؤولية الاجتماعية.

3- إشراك جماهير النادي في العمل الخيري.

4- دعم مشروعات القطاع غير الربحي.

5- تنفيذ برامج اجتماعية وتعليمية وصحية وتطوعية.

6-تعزيز التعاون مع الجمعيات المرخصة ذات الاهتمام المشترك.