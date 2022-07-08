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اقتصادية

تراجع أسهم تويتر 6% بعد قرار إيلون ماسك إلغاء الصفقة

تراجع أسهم تويتر 6% بعد قرار إيلون ماسك إلغاء الصفقة
٠١:٣٧:٤٦ ص، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن سهم تويتر تراجع بمقدار 6%، بعد قرار إيلون ماسك إلغاء صفقة الشراء.

وفي وقت سابق، أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنهاء صفقة شراء تويتر، بسبب اتهام الشركة، بأنها لم تمتثل بالالتزامات التعاقدية.

وكان محامي إيلون ماسك، قد صرح، بأنه أرسل خطابًا إلى شركة تويتر Twitter نيابة عن الملياردير الأمريكي لإبلاغ الشركة بإنهاء الصفقة، إذ تم اتهام الشركة بأنها لم تمتثل لالتزاماته التعاقدية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة تويتر، أوصى قبل أسابيع، بالإجماع بالموافقة على تملك الملياردير إيلون ماسك للشركة، إلا أن قرار إيلون ماسك الأخير يبدو قد أطاح بالصفقة.

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