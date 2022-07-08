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بالفيديو.. بدء توافد طلائع الحجاج للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

بالفيديو.. بدء توافد طلائع الحجاج للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة
٠١:٢٠:٥٠ ص، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بدأ طلائع حجاج بيت الله الحرام، بالتوافد إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة، رجوعًا من مشعر مزدلفة.

ونقلت قناة “الإخبارية” توافد طلائع ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة، وهو أبرز نسك الحج في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة “يوم النحر”، ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت في المزدلفة.

ويعد طواف الإفاضة من أركان الحج، ولا يصح إلا به ويكون سبعة أشواط حول الكعبة، لقوله سبحانه وتعالى: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (سورة الحج:29)،.

وللحج أربعة أركان وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة حوال الكعبة بعد الوقوف بعرفة، والسعي بين الصفا والمروة.

الكلمات الدلالية:
طواف الإفاضة مشعر مزدلفة موسم الحج يوم عرفة

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