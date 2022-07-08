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بالفيديو.. الحجاج يجمعون الحصى في مشعر مزدلفة استعدادًا لرمي الجمرات
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بالفيديو.. الحجاج يجمعون الحصى في مشعر مزدلفة استعدادًا لرمي الجمرات

بالفيديو.. الحجاج يجمعون الحصى في مشعر مزدلفة استعدادًا لرمي الجمرات
٠١:٣٢:٠٦ ص، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، قيام ضيوف الرحمن بجمع الحصى من مشعر مزدلفة، بعد النفرة من صعيد عرفات الطاهر.

ويحرص ضيوف الرحمن على جمع الحصى في مشعر مزدلفة استعدادًا لرمي الجمرات.

يُذكر أن حجاج بيت الله الحرام استقروا، في مشعر مزدلفة الليلة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وبدأوا في التقاط الجمار، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي .

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم .

الكلمات الدلالية:
الحجاج رمي الجمرات ضيوف الرحمن مزدلفة مشعر عرفات

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