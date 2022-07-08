السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. متى نسمح للطفل بمشاهدة ذبح الأضحية؟.. أستاذ جامعي يجيب
تراجع أسهم تويتر 6% بعد قرار إيلون ماسك إلغاء الصفقة
6 مهام.. نادي الهلال يعلن بدء أعمال مؤسسته الخيرية (فيديو)
بالفيديو.. الحجاج يجمعون الحصى في مشعر مزدلفة استعدادًا لرمي الجمرات
بالفيديو.. بدء توافد طلائع الحجاج للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة
«النقل» تطلق خدمة السكوتر الكهربائي لأول مرة في موسم حج هذا العام 1443

أحدث الأخبار

إيلون ماسك يعلن إنهاء صفقة شراء «تويتر»

إيلون ماسك يعلن إنهاء صفقة شراء «تويتر»
١٢:٤٨:٢٥ ص، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، قبل قليل إنهاء صفقة شراء تويتر، بسبب اتهام الشركة، بأنها لم تمتثل بالالتزامات التعاقدية.

وكان محامي إيلون ماسك، قد صرح في وقت سابق، بأنه أرسل خطابًا إلى شركة تويتر Twitter نيابة عن الملياردير الأمريكي لإبلاغ الشركة بإنهاء الصفقة، إذ تم اتهام الشركة بأنها لم تمتثل لالتزاماته التعاقدية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة تويتر، أوصى قبل أسابيع، بالإجماع بالموافقة على تملك الملياردير إيلون ماسك للشركة.

وكان الملياردير إيلون ماسك، قد طلب من موظفي شركة تويتر، في أول اجتماع معهم بالعمل على زيادة مرتادي موقع تويتر لقرابة مليار مستخدم نشط.

وقال ماسك إن تسريح العمال في تويتر غير مستبعد، وسيعتمد على وضع الشركة المالي، التي قال إنها بحاجة إلى مليار مستخدم نشط، حتى تستعيد عافيتها.

وتابع : “إن الشركة بحاجة إلى أن تكون بحالة جيدة، وفي الوقت الحالي، تتجاوز التكاليف الإيرادات”.

واستطرد إيلون ماسك قائلاً، موجهًا حديثه لموظفي الشركة: “يجب أن يكون هناك تبرير لعدد الموظفين الكبير وإلا فلن تتمكن تويتر من النمو”، أما عن المحتوى، فقال ماسك: ”إن المستخدمين لهم الحق في تصفية المحتوى الذي لا يريدون رؤيته”.

وأوضح أن المعيار في تويتر ليس فقط عدم الإساءة إلى الناس، بل أيضًا توفير مصادر الترفيه والمعرفة، مع منح المستخدمين الحرية في التعبير عن آرائهم.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك تويتر شراء تويتر صفقة تويتر

مواد ذات صلة

المزيد
إيران تعد نظاماً للتعرف على هوية كل مستخدمي الإنترنت

إيران تعد نظاماً للتعرف على هوية كل مستخدمي الإنترنت

منذ 8 سنوات
أمير مكة يوافق على البدء بتنفيذ مضامير للمشي مخصصة للمكفوفين

أمير مكة يوافق على البدء بتنفيذ مضامير للمشي مخصصة للمكفوفين

منذ 6 سنوات
361 موظفاً سعودياً بالتلفزيون ينضمون لطوابير البطالة

361 موظفاً سعودياً بالتلفزيون ينضمون لطوابير البطالة

منذ 7 سنوات
الديوان الملكي: خادم الحرمين يغادر الرياض في جولة تشمل 7 دول آسيوية

الديوان الملكي: خادم الحرمين يغادر الرياض في جولة تشمل 7 دول آسيوية

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *