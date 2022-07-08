إيلون ماسك يعلن إنهاء صفقة شراء «تويتر»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، قبل قليل إنهاء صفقة شراء تويتر، بسبب اتهام الشركة، بأنها لم تمتثل بالالتزامات التعاقدية.

وكان محامي إيلون ماسك، قد صرح في وقت سابق، بأنه أرسل خطابًا إلى شركة تويتر Twitter نيابة عن الملياردير الأمريكي لإبلاغ الشركة بإنهاء الصفقة، إذ تم اتهام الشركة بأنها لم تمتثل لالتزاماته التعاقدية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة تويتر، أوصى قبل أسابيع، بالإجماع بالموافقة على تملك الملياردير إيلون ماسك للشركة.

وكان الملياردير إيلون ماسك، قد طلب من موظفي شركة تويتر، في أول اجتماع معهم بالعمل على زيادة مرتادي موقع تويتر لقرابة مليار مستخدم نشط.

وقال ماسك إن تسريح العمال في تويتر غير مستبعد، وسيعتمد على وضع الشركة المالي، التي قال إنها بحاجة إلى مليار مستخدم نشط، حتى تستعيد عافيتها.

وتابع : “إن الشركة بحاجة إلى أن تكون بحالة جيدة، وفي الوقت الحالي، تتجاوز التكاليف الإيرادات”.

واستطرد إيلون ماسك قائلاً، موجهًا حديثه لموظفي الشركة: “يجب أن يكون هناك تبرير لعدد الموظفين الكبير وإلا فلن تتمكن تويتر من النمو”، أما عن المحتوى، فقال ماسك: ”إن المستخدمين لهم الحق في تصفية المحتوى الذي لا يريدون رؤيته”.

وأوضح أن المعيار في تويتر ليس فقط عدم الإساءة إلى الناس، بل أيضًا توفير مصادر الترفيه والمعرفة، مع منح المستخدمين الحرية في التعبير عن آرائهم.