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أمير مكة يعلن نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة في 4 ساعات

أمير مكة يعلن نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة في 4 ساعات
١٢:٥٣:٥١ ص، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

أعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة التي اتسمت بانسيابية في حركة الجموع.

وأوضح أن خطة النفرة تمت خلال أربع ساعات عبر قطار المشاعر، والنقل الترددي، ولم يسجل وقوع حوادث على كافة الأصعدة الأمنية، والمرورية، والصحية.

وأكد الفيصل أنه جرى تصعيد 899 ألفًا و 353 حاجًا، منهم 205 آلاف حاج بواسطة قطار المشاعر، و 699 ألفًا و348 حاجًا عبر 16 ألف حافلة، مشيرًا إلى أن رحلة الحجاج تسير بكل يسر وطمأنينة بفضل الله تعالى، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خدمات، وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وآلية، لتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن، وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على أن جميع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفذ خططها وفق ما هو مرسوم لها بنجاح تام ولله الحمد.

الكلمات الدلالية:
خالد الفيصل مزدلفة مكة منى

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