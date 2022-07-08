«النقل» تطلق خدمة السكوتر الكهربائي لأول مرة في موسم حج هذا العام 1443

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن توفير خدمة تجريبية تطلق للمرة الأولى في موسم الحج، وهي خدمة “السكوتر الكهربائي”، للتسهيل على ضيوف الرحمن، وتوفير خيارات متعددة للتنقل.

وأوضحت الهيئة أن خدمة “السكوتر الكهربائي” الجديدة تختصر وقت التنقل بين المشاعر المقدسة، وتوفر خيارات تنقل مختلفة وميسرة لضيوف الرحمن.

كما توفر الخدمة الجديدة الانتقال الميسر بين مشعر عرفة ومزدلفة في 15 دقيقة فقط، بدلاً من 60 دقيقة سيرًا على الأقدام.

وأفادت الهيئة أنه سيتم قياس مدى ملاءمة الخدمة الجديدة، ومناسبة تطبيقها خلال الأعوام المقبلة.

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وجرى تخصيص مسارات محددة لهذه الخدمة لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج أثناء استخدامهم لها.

ولقيت هذه الخدمة استحسان مستخدميها من حجاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم لها والتعرف على طرق استخدامها، حيث وفرت الهيئة فريقًا متخصصًا لهذه الخدمة، ولتوعية الحاج الكريم بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، ومن خلال هذا الإطلاق التجريبي لخدمة التنقل بالسكوتر في موسم الحج لهذا العام ستعمل الهيئة على تطويرها وتحسينها، للمواسم المقبلة بإذن الله.

ويأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة، وتبنِّي التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملاءمتها وإسهامها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن، وضمان تنقلهم وأدائهم للمناسك براحة واطمئنان.