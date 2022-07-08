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«الخثلان»: سنَّة يغفل عنها أكثر الناس في صلاة العيد (فيديو)
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«الخثلان»: سنَّة يغفل عنها أكثر الناس في صلاة العيد (فيديو)

«الخثلان»: سنَّة يغفل عنها أكثر الناس في صلاة العيد (فيديو)
١٢:٣٢:١٥ ص، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه جاء في حديث أبي سعيد أن النبي (صلى الله عليه وسلم)، كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.

وأضاف الشيخ سعد الخثلان: “قال الحاكم هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح”.

وقال الشيخ الخثلان “وعلى ذلك نقول إنه في المصلى لا يصلي قبل صلاة العيد شيئًا ولا بعدها شيئًا، لكن إذا رجع إلى بيته يستحب أن يصلي ركعتين اقتداء بسنة النبي (صلى الله عليه وسلم)”.

وتابع الشيخ سعد الخثلان: “هذه السنة قلَّ من يأتي بها.. وهي أنه إذا رجع من صلاة العيد صلى في بيته ركعتين، هذه سنة يغفل عنها أكثر الناس”.

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الشيخ الخثلان سعد الخثلان سنة سنة النبي صلاة العيد عيد الأضحى فتاوى الخثلان

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