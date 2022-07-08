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بالفيديو.. “الصحة” تنقذ حاجًا يمنيًا تعرض لأزمة قلبية حادة في المسجد الحرام
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بالفيديو.. “الصحة” تنقذ حاجًا يمنيًا تعرض لأزمة قلبية حادة في المسجد الحرام

بالفيديو.. “الصحة” تنقذ حاجًا يمنيًا تعرض لأزمة قلبية حادة في المسجد الحرام
١٢:٢٣:٢٢ ص، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أنقذت وزارة الصحة حاجًا يمنيًا شعر بضيق تنفس أثناء تواجده في المسجد الحرام، وأجريت له الفحوصات بمستشفى الحرم، وأرسلته سيارة إسعاف إلى مستشفى الملك عبدالله، لإجراء عملية جراحية.

وقال الحاج عبدالله هادي: “الأطباء أسعفوني في لحظات، وأنا اليوم في نعمة الله وعافيته وأشكر إخواننا فى المملكة على جهودهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام”.

من جانبه، أكد أحد الاطباء، أن الحاج أصيب بجلطة قلبية حادة، وتم التعامل بدءًا من الفحوصات حتى إجراء قسطرة في الشريان الأمامى، وتكللت العملية بالنجاح، لافتًا أنه منذ شعور الحاج بالتعب حتى إجرائه العملية لم يستغرق الأمر سوى 120 دقيقة.

الكلمات الدلالية:
الحرم الصحة حاج يمني مستشفى الملك عبدالله

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