رسالة إلى الحجيج بعد النفرة من عرفات.. شهادة ميلاد جديدة ومستقبل عامر بالطاعات

تواصل – تقرير:

من سنن الله في عباده، أن شرع لهم مواسم العبادات والطاعات لحكم عظيمة وغايات جليلة فهي تقُوِّي الإيمان، وتُزكِّي النفوس، وتقوم السلوك، وتهذب الأخلاق.

ومن هذه العبادات، عبادة الحج وهي الركن الخامس من أركان الإسلام، ولذلك على الحاج الذي منّ الله عليه بزيارة بيته، ووفقه لأداء فريضته، أن يقف وقفات مع النفس لاستشعار العبرة والدروس من هذه الفريضة وهذه الرحلة التي منّ الله عليه بتمامها، وعليه أن يشكر الله على هذه النعمة، بأن يحفظها من الضياع، وأن يلازم طاعة الله ويستقيم على دينه وشرعه.

وقضية الثبات على الطاعة، والمحافظة على العمل الصالح من أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها الحاج بعد إتمام مناسك الحج.

وعليه أن يسأل الله في كل حال أن يحفظ عليه دينه، وأن يوفقه لطاعته، ويجنبه معصيته؛ ليكون مع “الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا” (النساء:69).

وللحج المبرور علامات، كما يؤكد علماء الفقه، ومن أظهر هذه العلامات دوام الاستقامة على طاعة الله بعد أداء النسك، وأن يكون حالك مع الله بعده أفضل مما كنت عليه قبلُ، وقد قيل للحسن البصري: الحج المبرور جزاؤه الجنة، قال: “آية ذلك أن يرجع زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة”.

رحلة ضيوف الرحمن إلى مزدلفة

وكان ضيوف الرحمن في مشعر مزدلفة، قد استقروا بمشعر مزدلفة، بعد أداء الركن الأعظم والوقوف بصعيد عرفات الطاهر، في أطهر بقاع الدنيا، وفي خير يوم طلعت فيه الشمس.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا اقتداءً بسنة المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، وبدأوا في التقاط الجمار.

ومن المقرر أن يبيت ضيوف الرحمن، هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم .

وكان حجاج بيت الله الحرام، قد بدأوا بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري التوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بالانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين.

مشهد مهيب بصعيد عرفات

وتوافد ضيوف الرحمن في مشهد مهيب، منذ صباح اليوم، إلى صعيد عرفات الطاهر، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة.

وتوجه ضيوف الرحمن بالدعاء للرحمن أن يتقبل منهم حجهم ويغفر لهم في هذا اليوم العظيم المبارك، خير يوم طلعت فيه الشمس.

فضائل يوم عرفة

ويوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله – عز وجل: “إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ”، والأشهر الحرم هي : ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، ويوم عرفه من أيام ذي الحجة.

يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله – عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)، وأشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

ويوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه، قال الله – عز وجل: “لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ”، وقال ابن عباس –رضي الله عنهما -: الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة.

ويوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبهًا على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله – عز وجل- : “وَلَيَالٍ عَشْرٍ”، وقال ابن عباس – رضي الله عنهما -: إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير: وهو الصحيح.

أيضا يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): “ما من عمل أزكى عند الله – عز وجل- ولا أعظم أجرًا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء).

يوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- : إن رجلاً من اليهود قال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آية؟ قال: “الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا”، قال عمر – رضي الله عنه -: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.