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أبرزها التطهير من السموم.. 8 فوائد لـ«ليّة» الخروف.. تعرف عليها
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أبرزها التطهير من السموم.. 8 فوائد لـ«ليّة» الخروف.. تعرف عليها

أبرزها التطهير من السموم.. 8 فوائد لـ«ليّة» الخروف.. تعرف عليها
١٢:١٩:٣١ ص، السبت، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رغم أنها عبارة عن الدهون المجمعة في الخراف، ويحذر البعض من خطورتها على مرضى أمراض القلب، والشرايين، وضغط الدم، والجلطات، والكبد، والمرارة، إلا أن لها فوائد عدة، كما أنها لا تحتوي على الكولسترول أو الدهون الثلاثية.

وحسبما نقلت وسائل إعلام عربية عن الدكتورة سالي الفقي، مديرة الإرشاد بأحدى مديريات الطب البيطري المصرية، قالت إن ليّة الخروف سهلة الهضم لا يحمل ثقل على الجهاز الهضمى.

وأبرز فوائد لية الخروف هي:

1- تزيل السموم من الجسم ولها خصائص مضادة للأكسدة.

2- تحسن الدورة الدموية.

3- ترمم الأنسجة التالفة.

4- تحسن الأداء العقلي وتحافظ على خلايا المخ.

5- لها تأثير إيجابي على حالة الجلد والشعر والأظافر.

6- تحتوى على مجموعة من الفيتامينات وخاصة فيتامين A.

7-    تحتوي على كمية من السعرات الحرارية والطاقة.

8-  يصنع منها سمن الودك، وهو دسم اللحم والذى يستخرج عن طريق الصهر ويكون بديلاً للسمن والزيت، وهو مستخدم منذ القدم لوروده بالطب النبوي تحت مسمى الشحم.

الكلمات الدلالية:
الأضاحي عيد الأضحى لية الخروف

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