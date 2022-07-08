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بالفيديو.. ضيوف الرحمن يستقرون في “مزدلفة” بعد أدائهم ركن الحج الأعظم

بالفيديو.. ضيوف الرحمن يستقرون في “مزدلفة” بعد أدائهم ركن الحج الأعظم
١١:١٧:٠٣ م، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استقر ضيوف الرحمن في مشعر مزدلفة، بعد أداء الركن الأعظم والوقوف بصعيد عرفات الطاهر، في أطهر بقاع الدنيا، وفي خير يوم طلعت فيه الشمس.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا اقتداءً بسنة المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، وبدأوا في التقاط الجمار.

ومن المقرر أن يبيت ضيوف الرحمن، هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم .

وكان حجاج بيت الله الحرام، قد بدأوا بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري التوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بالانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين.

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الحجاج ضيوف الرحمن مزدلفة مشعر مزدلفة

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