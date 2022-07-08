النفط يقاوم الهبوط ويتمسك بمكاسبه

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت بنحو 2%، في تعاملات متقلبة، لكنها ما زالت تتجه نحو انخفاض أسبوعي، بفعل مخاوف متزايدة من مخاطر الركود العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.14 أو 2% إلى 106.79 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 1.53 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 104.26 دولار للبرميل.

وجرى تداول الخامين على انخفاض في وقت سابق خلال الجلسة، قبل أن يعودا للارتفاع مرة أخرى.

ولا يزال خام برنت يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 4%، وخام غرب تكساس الوسيط 3.7%، عقب أول انخفاض شهري منذ نوفمبر 2021.

وفي مؤشر على أن إمدادات النفط ربما تظل شحيحة، شددت واشنطن العقوبات المفروضة على إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أول أمس الأربعاء، لتضغط على طهران، من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وشهدت أسعار النفط، مؤخرًا، تراجعًا مدويًا، ويوم الثلاثاء الماضي انخفض 10.73 دولارات.