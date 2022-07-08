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بالفيديو.. ضيوف الرحمن يبتهلون بالدعاء في جبل الرحمة

بالفيديو.. ضيوف الرحمن يبتهلون بالدعاء في جبل الرحمة
٠٦:٠٦:٥٧ م، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توجه ضيوف الرحمن إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والمناجاة في أطهر بقاع الدنيا، وفي خير أيام الزمان، يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس.

ووثقت مقاطع فيديو، توجه ضيوف الرحمن بالدعاء وتضرعهم إلى رب السماوات، حيث تُسكب العبرات في خير مشهد من مشاهد الدنيا، يوم الرحمة والمغفرة في صعيد عرفات الطاهر.

وتوافد ضيوف الرحمن في مشهد مهيب، في وقت مبكر من صباح اليوم، إلى صعيد عرفات الطاهر، لأداء الركن الأعظم من الأركان الحج، وهو الوقوف بعرفة.

وتوجه ضيوف الرحمن بالدعاء للرحمن أن يتقبل منهم حجهم ويغفر لهم في هذا اليوم العظيم المبارك، خير يوم طلعت فيه الشمس.

ويوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ)، والأشهر الحرم هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب ويوم عرفه من أيام ذي الحجة.

ويوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله – عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)، وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.
يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله – عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ)، وقال ابن عباس –رضي الله عنهما : الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة.

 

الكلمات الدلالية:
الدعاء خير أيام الزمان صعيد عرفات يوم عرفة

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