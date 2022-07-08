الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الإحصاء”: 899.353 حاجًا وحاجة إجمالي ضيوف الرحمن لهذا العام
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“الإحصاء”: 899.353 حاجًا وحاجة إجمالي ضيوف الرحمن لهذا العام

“الإحصاء”: 899.353 حاجًا وحاجة إجمالي ضيوف الرحمن لهذا العام
٠٨:١٦:٠٣ م، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الجمعة، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج هذا العام بلغ 899,353 حاجًا وحاجة.

وكان وزير الحج قد قال في لقاء تلفزيوني، إن عدد الحجاج هذا العام أكثر من 916 ألفًا، نسبة حجاج الخارج  85%، فيما بلغت نسبة حجاج الداخل 15%.نسبة

كانت جموع حجاج بيت الله الحرام قد استقرت على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح هذا اليوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، داعين الله عز وجل أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وشهدت الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات انسيابية ومرونة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من إمكانات وترتيبات متميزة لينعم الحجاج بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.

واتسمت عملية التصعيد إلى مشعر عرفات باليسر بفضل الله، ثم بفضل الجهود التي تبذلها قطاعات الدولة لتنظيم حركة الحشود والحفاظ على أمنهم وسلامتهم

الكلمات الدلالية:
الاحصاء عدد الحجاج عرفة موسم الحج

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