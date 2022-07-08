200 مليون مستفيد.. نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بأربع عشرة لغة

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بأربع عشرة لغة عالمية وتحقيق أكثر من (200) مليون مستفيد حول العالم وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع.

وأكد الشيخ السديس أنه بدعم كبير من القيادة الرشيدة قامت الرئاسة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة العامة للأوقاف بزيادة عدد اللغات هذا العام لتصل إلى (14) لغة عالمية وهي: (الإنجليزية – الفرنسية – الملاوية – الأوردية – الفارسية – الروسية – الصينية – البنغالية – التركية – الهوسا – الاسبانية – السواحلية – التاميلية – الهندية), وتم البث من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين) بسلالة ونجاح ولله الحمد والمنة.

وبين أن المشروع هذا العام تجاوز عدد المستفيدين منه أكثر من ( 200 مليون ) مستفيد حول العالم، مما يعكس جهود المملكة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين ومنبر عرفة إلى العالم أجمع.

وأوضح الرئيس العام أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.

وأكد السديس استمرار سعي الرئاسة لتسخير أحدث التقنيات الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي والمنتجات الإلكترونية التي من شأنها إيصال رسالة الحرمين الشريفين والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين.

وقامت رئاسة شؤون الحرمين ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.

يُذكر أن المشروع يأتي تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله- في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين وتقديم كافة الخدمات التي تعين الحاج والمعتمر والزائر على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.