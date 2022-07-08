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“سار” تكشف عن مواعيد وحركة قطار المشاعر خلال الساعات المقبلة
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“سار” تكشف عن مواعيد وحركة قطار المشاعر خلال الساعات المقبلة

“سار” تكشف عن مواعيد وحركة قطار المشاعر خلال الساعات المقبلة
٠٥:٥٣:٢٩ م، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، عن مواعيد حركة قطار المشاعر خلال الساعات المقبلة، وتشمل المحطات كلاً من عرفات ومزدلفة ومنى.

وقالت الحطوط عبر حسابها على “تويتر”، إن حركة الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة تبدأ من الساعة 7 مساء اليوم الجمعة التاسع من ذو الحجة، وحتى الساعة 12:30 من صباخ يوم غد السبت 10 من ذي الحجة.

وقامت سار خلال الأشهر الماضية بإجراء عمليات الصيانة والاختبار لجاهزية القطارات والمحطات وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تشغيل القطار بين محطاته التسع الموزعة بين المشاعر المقدسة وهي ثلاثٌ في كل من مشعر عرفات، ومشعر مزدلفة، ومشعر منى الذي تصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات.

الكلمات الدلالية:
سار عرفة قطار المشاعر مزدلفة منى

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