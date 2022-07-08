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مدير الأمن العام: نجاح خطط التصعيد لعرفات.. والطوق الأمني منع المخالفين

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مدير الأمن العام: نجاح خطط التصعيد لعرفات.. والطوق الأمني منع المخالفين

مدير الأمن العام: نجاح خطط التصعيد لعرفات.. والطوق الأمني منع المخالفين
٠٥:٣٦:٣٣ م، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اليوم الجمعة، نجاح خطط التصعيد لعرفات، معربًا عن الاستعداد لتنفيذ باقي الخطط الأمنية والمرورية للحج.

وقال مدير الأمن العام، إن الطوق الأمني حول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منع المخالفين من الوصول للمشاعر المقدسة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، نجاحها في تنظيم دخول حجاج بيت الله الحرام لمسجد نمرة في مشعر عرفات، وسط تنظيم وإجراءات وخدمات متكاملة عملت على تنفيذها مختلف اللجان العاملة بالمسجد، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وشهدت أروقة المسجد حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة، وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

ووقف ضيوف الرحمن من كل حدب وصوب على صعيد عرفات، في مكة المكرمة، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

وتوجه الحجاج بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ويغفر لهم في هذا اليوم، يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيها وصلى بها صلاة الفجر.

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الكلمات الدلالية:
الأمن العام الحج صعيد عرفات مشعر عرفات

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