الركن الأعظم.. لقطات جوية مهيبة لمشعر عرفات ومسجد نمرة (صور وفيديو)

توصل- فريق التحرير

يجيئ يوم عرفة فيتوافد الحجاج إلى عرفات، وهناك تتساوى أحوالهم وأوزانهم ومشاغلهم ووجهتهم، ومقصدهم، وترتوي ألسنتهم من فيض الدعاء، يخرجون من منى متجهين شطر عرفة، متحزمين بالدعاء والمناجاة، متحققين مما سيحمله هذا اليوم الفضيل من بشائر الله لعباده الطائعين.

واستقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح هذا اليوم؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، داعين الله عز وجل أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ووثقت طائرات الهليكوبتر هذا المشهد الإيماني الذي يتكرر مرة كل عام، ورصدت مئات الآلاف من ضيوف الرحمن وهم يؤدون ركن الحج الأعظم.