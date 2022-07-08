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3 أضعاف المعدل العالمي.. 849 ميجابايت استهلاك الفرد للبيانات بمكة والمشاعر المقدسة

3 أضعاف المعدل العالمي.. 849 ميجابايت استهلاك الفرد للبيانات بمكة والمشاعر المقدسة
٠٥:٠٧:٣٤ م، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن حجم استهلاك البيانات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم أمس الثامن من ذي الحجة؛ بلغ 3.46 ألف تيرابايت.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن حجم الاستهلاك المسجل أمس بمكة يعادل مشاهدة 1.42 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة (1080p HD).

وأضافت أن معدل استهلاك الفرد اليومي من البيانات بلغ 849.30 ميجابايت، ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت للمشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكًا للبيانات هي: يوتيوب، وتيك توك، وفيسبوك، وسناب شات، وإنستجرام.

وأظهرت إحصاءات الهيئة أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل بلغت 266.72 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 40% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل بلغ 36.97 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 28% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوز عدد المكالمات المحلية 13 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1.43 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

الكلمات الدلالية:
استهلاك البيانات المشاعر المقدسة ضيوف الرحمن مكة المكرمة

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